الشرطة تقبض على 3 اشخاص اعتدوا وسرقوا 3 اطفال في بيت لحم

وطن: قالت الشرطة انها قبضت منذ عدة ايام على على ثلاثة اشخاص يشتبه بقيامهم بالاعتداء والسرقه بحق ثلاثة اطفال في بيت لحم.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات فيما يتعلق بتفاصيل الحادثة ان ثلاثة اطفال وصلوا مساء الثلاثاء الماضي الى حاجز المحبه على النادي الارثوذوكس في مدينة بيت جالا ، وادعوا تعرضهم للاعتداء والسرقه، وبعد ابلاغ شرطة بيت جالا بالحادثة تم القبض على ثلاثة اشخاص مشتبه بهم بالاعتداء والسرقه.

واضاف ارزيقات ان الاطفال يعملون في دفع العربات بسوق الخضار وتم استدراجهم الى منطقة بيت جالا، و حضر اولياء أمورهم وتقدموا بشكوى ضد المشتبه بهم بالسرقة والاعتداء والخطف بحق أطفالهم. فيما افاد المشتبه بهم بقيامهم بالاعتداء والسرقة من الاطفال الثلاثة.

واكد ارزيقات ان الشرطة قامت بتحويل المشتبه بهم الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم حسب الاصول،

ونفى ارزيقات اي ادعاءات او اشائعات اخرى يتم تناقلها بما يتعلق بتجارة الأعضاء لأنها لاتستند إلى حقيقه ولا يوجد لدينا خلال جمع الاستدلالات مايشير إلى ذلك، داعيا المواطنين الى اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.