أسماء سلامة تكتب لوطن: أطفالنا وأزمة كورونا





الكل يعي جيدا التبعات السلبية لأزمة كورونا على وضعنا العام .. العمل والاقتصاد والصحة والتعليم بمختلف مراحله .. ولكن هل التفت أحد بجدية وانصاف للأطفال في ظل هذه الأزمة ؟؟ ، نعم الكل مهتم بموضوع التعليم والعودة للمدارس والآلية التي ستتبع من قبل وزارة التربية والتعليم، ولكن التعليم هو أحد حقوق هذه الفئة وليس الحق الوحيد .



خسر اطفالنا الكثير على كافة الأصعدة ، بقاؤهم في المنازل في فراغ هدّام ، سلب منهم فرصة اكتساب المعرفة وصقل الشخصية سواء في المدرسة او في المخيمات الصيفية او حتى اللعب في الملاعب والساحات ، باتوا سجناء المنازل ، خياراتهم في قضاء اوقاتهم محدودة جدا ، ما بين الشاشات وبعض الفعاليات ، هذا لمن تستطيع اسرته توفير تلك ( الرفاهية ) ، لأن الكثيرون لا يستطيعون ، يخرج البعض للشوارع لأنها المتنفس الوحيد ، ويضطر البعض للبقاء في المنزل في ظل غياب الأهل للعمل ، مع اغلاق دور الحضانة والروضات والمدارس ومنع المخيمات والأندية الصيفية كأحد الطرق للحد من انتشار الفيروس .. مغامرة يضطر لها الأهل في ظل اضطرارهم للخروج للعمل مع يقينهم بما تحمله من أخطار، ولكن لا بديل ، فالمخاطرة مقابل ترك العمل للأم على الأقل لرعاية ابنائها ، وهو الأمر الذي قد يتسبب في عجز الأسرة عن الايفاء بالتزاماتها وتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة ، والتي ازدادت صعوبة خلال الأشهر الماضية .



بعض المواقف والمشاهد التي ظهر فيها الأطفال خلال هذه الأزمة ، تجبرنا على اعادة النظر في سياستنا في التعامل مع هذه الفئة ، شباب المستقبل ، الأمل القادم ..



أولها.. أن هؤلاء الأطفال ليسوا وسيلة للتفريغ النفسي ، ليتحملوا تبعات صعوبة الحياة والضغط النفسي الذي يعيشه الأهل ، ليسوا سببا في ذلك ، فلم يكونوا الوسيلة للتخفيف عن الأهل ، وأقصد هنا بعض ممارسات العنف التي شاهدناها بحق بعض الأطفال ، فمن يقول كان الله في عون الأهل على ضغوطات الحياة .. نعم الضغوطات كثيرة وقد تفوق قدرة البعض على التحمل ، لكن ضرب الطفل لن يغير من الأمر شيئا ، هل هناك من حلت مشاكله بعد ضرب ابنه ، وهل هناك من وجد عملا ، او نال ترقية او تملك بيتا .... إن وصلت لدرجة فقدان السيطرة على اعصابك ، فاخرج من بيتك ، نعم هربك من البيت اهون الف مرة من أن تصب جام غضبك على طفل لا حول له ولا قوة ، هل ذنبه أن ولد لأسرة تعيش في ضغوطات .. أم بيده الحل .. على العكس تماما ، ان من حقه العيش بكرامة وأن يمارس طفولته بعيدا عن أي تعنيف أو لوم أو شعور بأنه عبء أو حمل ثقيل .. ومسؤوليتك انت أن تقوم بواجبك تجاهه ، مهما بلغ بك الضيق عليك ان تواصل مخاولة ايجاد الحل ، لا أن تفرغ غضبك عليه .



ثم تأتي مشاهد أولئك الأطفال الذين يستغلون في تصوير بعض الفيديوهات ، الأسرة المحتاجة ليست بحاجة لتصوير ابنائها لاثبات ذلك ، هل سأل احدكم نفسه عن نظرة هذا الطفل لنفسه ؟؟ ماذا سيقول عندما يكبر، وما نظرة المحيطين به ، في بيئة يسودها التنمر على كل شيء ، ايصال الرسالة لا يكون بتصوير هؤلاء الأطفال ، واستغلال براءتهم ، انت ولي الأمر أبا كنت أو أما ، وانت المسؤول عن توفير احتياجات هذا الطفل الذي أنجبت .. ومهما كانت الحاجة والعوز ، لا تبرر لنفسك استغلال طفل صغير ربما حقد عليك لاحقا لتصرفك ..



مشاهد اخرى لطفل فقد أمه .. يسأل عن شعوره .. وهل هناك شك في شعوره؟؟ استغلال الاعلام لبعض القضايا الانسانية يعتبر جريمة ، ماذا قدمت للقضية في اجراء تلك المقابلة ، ورش الملح على جرح طفل ، والحديث معه عن قتل والدته ، هل كسبت سبقا صحفيا ام حققت نسبة مشاهدة عالية ... على الأطفال أن يبقوا بعيدا عن هذه القضايا ، وأن نحترم مشاعرهم البريئة لا أن نتاجر بها ونستغلها ..



ومن هدد بحرق ابنائه .. جريمة أخرى بحق طفولة بريئة ، استغلال اخر ، قد يكون لديه الحق في مطالبه .. وقد يكون مظلوما ، ولكن هل له الحق في زج ابنائه بهذه الصورة .. والتهديد باحراقهم .. ما تبعات ذلك الفعل عليهم ، تفكيرهم وسلوكهم ، هل سيقوم احدهم بممارسة فعلية للأمر لاحقا؟؟؟ هل نفكر في عمق تأثير ما نفعل بحق هؤلاء الأطفال .. هل يتبادر إلى أذهاننا أننا قد نكون سببا في سلوكياتهم العنيفة مستقبلا .. مستقبلهم نتاج أفعالنا وتربيتنا وسلوكياتنا .. فماذا ننتظر منهم ...



قد تكون هذه حالات فردية ، نعم ، ولكن نسبة كبيرة من الاطفال يشاهدون ما يحدث ، ويتأثرون به ، ويقلدونه ، ما علينا جميعا الاهتمام به هو تنشئة الاطفال ، بعيدا عن أي تأثر بأي وضع نعيش ، نستطيع الحديث معهم وايصال صعوبة الاوضاع ، قد نطالبهم بالتحمل والصبر ، قد نشركهم في تحمل بعض المسؤوليات ، ونحثهم على المشاركة في تحمل بعض الأعباء ، قد نصارحهم بعجزنا في بعض الحالات عن تلبية بعض طلباتهم ، ولكن لا يحق لنا استغلالهم بأي طريقة كانت ولا نجعلهم يدفعون فاتورة عجزنا وقلة حيلتنا ، يكفيهم ما خسروا خلال الفترة الماضية وما سيخسرون ، نحن مجبرون على تحمل المزيد من الضغوطات من أجلهم .. الطفل الذي يقضي ساعات من وقته داخل البيت مفتقرا لعيش طفولته ، من حقه علينا أن لا نعامله على أنه ذلك الناضج المتفهم لحالتنا النفسية وعصبيتنا من سوء الأوضاع ، من حقه علينا أن نضعه في رأس أولوياتنا، وأن نهتم بنفسيته وتربيته اهتمامنا بغذائه وصحته ، لا يصح لنا أن نتعامل مع الأطفال على مبدأ ( طفل جاهل ، وبكرا بنسى) ، ما يعيشه اليوم ينغرس في ذاكرته ويؤسس في تكوين شخصيته وسلوكه ، لنجعل الأسس سليمة ، لأن ما نعانيه اليوم من بعض الامراض الاجتماعية هو نتاج ما غرس في النفوس سابقا .. وما نغرسه اليوم سيشكل سمات المجتمع القادمة .

