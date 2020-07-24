الخارجية: رحلة جديدة لإجلاء العالقين في الولايات المتحدة

وطن: أعلن فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة فلسطين لدى الاردن عن تسيير رحلة اجلاء جديدة الى الولايات المتحدة الأمريكية/نيويورك وذلك بتاريخ 10/8/2020.

وأكد الفريق ان هذه الرحلة مخصصة لإجلاء العالقين الذين سجلوا مسبقا، وعليه يبقى باب التسجيل مغلقا أمام الراغبين في العودة إلى ارض الوطن، بينما يفتح التسجيل أمام العالقين الراغبين في المغادرة الى الولايات المتحدة الأمريكية على متن هذه الرحلة.