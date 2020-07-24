مكافحة الفساد و"ديكاف" تناقشان المشاريع المشتركة بين الجانبين





وطن: ناقشت هيئة مكافحة الفساد مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة "ديكاف" خطة العمل المشتركة بين الجانبين، والمشاريع القادمة التي تتضمنها الخطة بناءً على محوري الوقاية والنزاهة من الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بين الجانبين عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ضم من هيئة مكافحة الفساد كل من: أ. سعيد شحادة، أ. عبد الله عليان، د. حمدي الخواجا، أ. سيرين عواودة فيما مثل مركز جنيف مديرة المشروع أ. انتصار أبو خلف، ومسؤول ديكاف في بولندا السيد أدم ستيب الكوفسكي.

واستعرض الطرفان الأنشطة والمشاريع المشتركة التي تم إنجازها سابقا، وأهمها إقرار نظامي الهدايا وتضارب المصالح، وآلية متابعة العمل على تطبيقها خاصة في القطاع الأمني، كما وتمت مناقشة الأنشطة المنوي تنفيذها حتى نهاية العام الجاري، وخلال عامي 2021-2022، والتي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وتسعى هيئة مكافحة الفساد من خلال الاستراتيجية الوطنية إلى تعزيز تعاونها مع مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال تعزيز التدابير الوقائية من الفساد.