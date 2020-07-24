سلطات الاحتلال تمدد اعتقال محافظ القدس 7 أيام

القدس - وطن: مددت سلطات الاحتلال اليوم الجمعة، اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، 7 أيام للتحقيق في زنازين معتقل عسقلان

وقال المحامي رامي عثمان، إنه تم تأجيل النظر في قضية محافظ القدس عدنان غيث حتى يوم الخميس المقبل.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت المحافظ غيث من منزله في بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة الأحد الماضي.

وتظاهر العشرات من أبناء القدس رفضا لتمديد اعتقال المحافظ غيث أمام المحكمة وطالبوا بالإفراج عنه.

ويتعرض غيث منذ تعينه محافظا للقدس لاستهداف مبرمج حيث تم اعتقاله 17مرة وخضع للتحقيق على مدار العامين الماضيين.