هدم مبنى بذريعة عدم الترخيص في الطيرة

وطن: اضطر يوسف مطر من سكان مدينة الطيرة لهدم مبنى (مكتب وغرفتان لإدارة مخزن للغاز) ذاتيا، فجر اليوم الجمعة، إثر ضغوطات وتهديدات من قبل سلطات الاحتلال بفرض غرامات وتكاليف الهدم عليه إذا لم يهدم المبنى ذاتيا، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

وهذا الهدم الثاني ذاتيا بعد هدم قاعة الأفراح، مؤخرا، إذ هُدم منزل قيد الإنشاء قبل نحو أسبوع.

وصرّح صاحب المبنى أن شرطة الاحتلال مارست ضغوطات عليه لهدم المنزل، مهددة بأنها ستحضر قوات وجرافات لتنفيذ الهدم في حال عدم هدمه المبنى.

وأكد مطر أنه حاول ترخيص المبنى منذ أعوام وحصل على كل الموافقات الرسمية من شركة الكهرباء، وسلطة القطارات، وشركة "نتيفي يسرائيل"، وغيرها، لكن لجنة التنظيم والبناء اللوائية الاحتلالية رفضت ترخيص المبنى وأصرت على هدمه.

ووجّه مطر نقدا لبلدية الطيرة، وقال إنه للأسف لا أي تخطيط لتوسيع مسطح الطيرة، والبلدية فشلت في مشوارها، ولا بد من جلب مختصين مهنيين لإعداد هذا المشروع لأن البلدية عاجزة عن ذلك.

(عرب 48)