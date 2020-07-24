"أيام للمُقاومة".. مُؤسّسات فلسطينيّة وكَندية تدعو الى مسيرة جماهيريّة في فانكوفر الكندية

وطن: ضِمن اسبوع " أيام للمُقاومة " وتحت شعار " دافعوا عن فلسطين وقاطعوا إسرائيل " دعت عدّة مؤسّسات فلسطينيّة وتضامنيّة في مُقاطعة بريتش كولومبيا الكنديّة إلى مسيرة جماهيريّة مشتركة يوم الثامن من آب أغسطس المُقبل.

وقالت مصادر في " شبكة صامدون " أن هذه الفعاليّة تأتي في إطار مبادرة " أيام للمقاومة " التي دعت لها لمواصلة النشاط الفلسطيني والتضامنيّ مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة وكشف جرائم الاحتلال أمام الرأي العام الكندي ، وهي مسيرة جماهيرية ستشارك فيها الجمعيّة الفلسطينيّة الكندية ولجنة المقاطعة ( بي دي أس) واصوات يهودية مستقلة وطلبة من أجل الحقوق الفلسطينيّة وغيرها.

واشارت المصادر ان العناوين الرّئيسية التي سوف تتناولها المسيرة تشمل الدّفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينين وحماية الارض الفلسطينية ضد مشاريع الضم والنهب والدعوة إلى مقاطعة دوليّة شاملة للمؤسسات الصهيونية والنظام الإستعماري العنصري في فلسطين، كما ستدعو إلى مقاطعة شركات النبيذ الاسرائيلية التي تلقى بضائعها رواجاً في السوق الكندي، فضلاً عن تسليط الضوء على نضال الحركة الوطنيّة الأسيرة في سجون الاحتلال.

وتقود الجمعية الفلسطينية الكندية في مدينة فانكوفر حملة مستمرة منذ سنوات ضد " الوكالة اليهودية " التي تعقد مؤتمراتها السنوية في المدينة وكذلك حملة سيّاسية لمقاطعة المنتوجات الاسرائيلية خاصة النبيذ الفلسطيني - السوري المسروق من أرض فلسطين ومن هَضبة الجولان المُحتلّة.