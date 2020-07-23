طائرات حربية للاحتلال تعترض طائرة مدنية إيرانية فوق الأجواء السورية

وطن: أفادت وكالة أنباء (رويترز) في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، أن مقاتلة إسرائيلية، اقتربت من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري.

من جهتها، نقلت قناة الميادين عن مصادر لم تسمها، أن طائرات حربية إسرائيلية اعترضت طائرة مدنية إيرانية فوق الأجواء السورية.

وأضافت: أن الطائرة أكملت طريقها إلى بيروت وبين الركاب عدد من الجرحى بسبب الانخفاض المفاجئ للطائرة، مشيرة إلى أن المقاتلات الاسرائيلية تعمدت الطيران قرب الطائرة ليتم استهدافها من الدفاعات الجوية السورية.

وأكدت أن الطائرة الإيرانية هبطت اضطرارياً في مطار دمشق ثم توجهت إلى بيروت.

كما نقلت "الميادن" شهادة من إحدى المسافرات على متن الطائرة الإيرانية قولها: إن طائرة حربية اقتربت منهم بشكل خطير.

وأضافت: أن كابتن الطائرة الإيرانية اضطر للانخفاض بها بشكل مفاجئ ما أدى لإصابة عدد من الركاب بجروح.

كما قالت وكالة "فارس" الإيرانية: إن مقاتلات إسرائيلية اعترضت طائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت، مما أدى إلى إصابة عدد من الركاب بجروح جراء الانخفاض والارتفاع المفاجئ.