نتنياهو: الحكومة لن تفرض إغلاقاً شاملاً على المصالح التجارية

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو: إن الحكومة لن تفرض إغلاقاً شاملاً على المصالح التجارية والجمهور، وذلك لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقده نتنياهو، بمشاركة وزير الصحة، حث من خلاله الجمهور مجدداً على التقيّد بالتعليمات الصحية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات، وذلك نظراً لتفشي فيروس (كورونا) في إسرائيل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقد صادق نتنياهو اليوم على الاتفاق الذي توصل إليه كل من رئيس هيئة الأمن القومي، ووزير المعارف، ومدير عام وزارة الصحة، ومدير مشروع "كورونا" حول مواصلة أنشطة المدارس الصيفية، كما هي حاليا (أي حتى الصف الرابع ابتدائي)، وذلك حتى إشعار آخر.

وأفادت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، أن عدد مرضى (كورونا)، بلغ 57453 حتى الساعة 18:47 من مساء اليوم الخميس، بينهم 440 وفيّات.

ومن مجمل الإصابات في دولةالاحتلال 302 وصفت حالتهم خطيرة، و83 مربوطين بجهاز التتفس الاصطناعي، و23916 تماثلوا للشفاء، علماً أن المرضى حاليا عددهم 33097".