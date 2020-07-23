"فتح" بالجلزون تهنئ الأسيرة المحررة روان عمبر بمناسبة الإفراج عنها بعد 3 سنوات بالأسر

وطن: زارت الهيئة التنظيمية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح- منطقة الشهيد رياض نايف، الأسيرة المحررة روان عمبر "الدباس" من مخيم الجلزون، والتي أفرج عنها بعد 3 سنوات من الأسر في سجون الاحتلال ظهر اليوم.

وقدم أمين سر الحركة في المخيم ثائر نخلة باسم اللجنة الشعبية وكافة مؤسسات وفعاليات المخيم أحر التهاني والتبريكات للأسيرة المحررة روان ولعائلتها بمناسبة الإفراج عنها، معبرا عن فخره واعتزازه بهذه الهمة والروح الوطنية العالية التي تتمتع بها الأسيرة بانتمائها لفلسطين وحركة فتح ومخيمها مخيم الجلزون، مشكلة بذلك نموذجا صلبا وحرا يحتذى به بين نساء فلسطين الماجدات الصابرات.

ومن جانبها قدمت الأسيرة المحررة روان شكرها وتقديرها لحركة فتح في الجلزون وكافة المؤسسات التي تقف بقوة بجانب أبناء المخيم في كافة الظروف، مقدمة هدية تذكارية كانت قد أعدتها على القماش وتطريزها باسم المخيم لتبقى في مقر الحركة للتذكير بمعاناة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.

وقدّمت الأسير المحررة نبذة عن معاناة الأسرى وتضامنهم داخل سجون الاحتلال وخاصة أبناء مخيم الجلزون اللذين قدموا نموذجا من التضامن والتكاتف داخل السجون عندما قامت إدارة السجون بمنع الزيارات للأسيرات، فكان أشبال المخيم بالأقسام الأخرى هم طريق التواصل مع الأهل للأسيرات عبر التواصل بالصوت فقط بدون أن يتم رؤية بعضهم البعض بحكم وجود أسوار السجون.