الخارجية تطالب الجهات الأممية المختصة بالتدخل لإطلاق سراح محافظ القدس

رام الله- وطن: طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الجهات الأممية المختصة، وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي، والدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، ومجلس حقوق الإنسان، بضرورة التحرك السريع للضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإطلاق سراح محافظ القدس عدنان غيث.

وعممت الوزارة، بحسب بيان صادر عنها مساء اليوم الخميس، على سفارات دولة فلسطين في العالم بضرورة التحرك العاجل مع مراكز صنع القرار في الدول المضيفة لتشكيل رأي عام وموقف دولي ضاغط للأفراج عن المحافظ غيث.

واعتبرت "الخارجية" أن اعتقال غيث، في هذه الظروف بالذات، هو امتداد لإجراءات وتدابير الاحتلال الهادفة إلى عرقلة الجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية المبذولة في مواجهة وباء كورونا، وهو جزء لا يتجزأ من اجراءات الاحتلال الهادفة الى تهويد القدس وأسرلتها وضرب الوجود الوطني والانساني الفلسطيني في المدينة المقدسة، وهو اعتقال تعسفي متواصل يستهدف جميع أبناء شعبنا في القدس المحتلة، تنفيذا لصفقة القرن المشؤومة، واستكمالا لعمليات تهويدها وضمها وإفراغها من مواطنيها أصحابها الأصليين، في عملية تطهير عرقي متواصلة.