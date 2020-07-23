الاحتلال هدم 2241 منزلا عربيًا في النقب العام الماضي

وطن: هدمت سلطات الاحتلال 2241 منزلا عربيًا في النقب، العام الماضي، بحسب ما بيّن التقرير السنوي لـ"منتدى التعايش في النقب"، اليوم الخميس.

والعمليّات تمّت إمّا عبر وحدة "يوآف" الشرطيّة التابعة لما تسمّى "سلطة تطوير النقب" وإما عبر الهدم الذاتي للمنازل من قبل أصحابه الذي تفرضه سلطات الاحتلال بسبب الغرامات الباهظة لعمليّات الهدم.

وارتفعت عمليّات الهدم الذاتي للمنازل في العام 2019 بنسبة 146٪ عن العام الذي سبقته، خصوصًا في القرى مسلوبة الاعتراف، أو المعترف بها منذ العام 2000، وهي الموجودة في حيّز المجلسين الإقليمين القيصوم وواحة الصّحراء.

وبحسب التقارير، فإنّ الغرامات وصلت إلى 300 ألف شيكل مقابل كل منزل يهدم، "وبناءً عليه، فضّل 88٪ من السكّان هدم منازلهم بأنفسهم وتجنّب الغرامات الباهظة ودخول قوات الشرطة المسلّحة إلى القرية".

وهدمت سلطات الاحتلال، بحسب التقرير، في فترة وزير الزراعة الاسرائيلي السابق، أوري أرئيل، 8972 منزلا في النقب.

كما يبيّن التقرير أن "سلطة تطوير النقب" بدأت في العام 2018، باستخدام طائرات مسيرة لتصوير القرى مسلوبة الاعتراف وتحديد المباني، ما أدّى إلى تخفيف جولات مفتشيها في القرى مسلوبة الاعتراف، ورغم ذلك، وصلت الاقتحامات والسياسات الاستفزازيّة إلى 3158 جولة.

بالإضافة إلى ذلك، فتحت سلطات الاحتلال ملفّات جنائيّة لأصحاب بيوت عربية في النقب أعلى بنسبة 15.8٪ عن العام الذي سبقه.

المصدر: (عرب48)