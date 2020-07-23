11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

وطن: أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، وهي لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر، (4 من فلسطين، و5 من قطر، و2 من مصر).

وأوضحت الصحة أن عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفعت إلى (1131) حالة، بعد طلب منظّمة الصحّة العالميّة استثناء حالات الإصابة لسائقي الشاحنات غير الأردنيين، الذين تمّ اكتشاف إصاباتهم عبر الحدود، وأعيدوا إلى البلدان التي قدموا منها بحسب البروتوكول المتّبع.

كما سُجِّلت أيضا (7) حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

وتمّ إجراء (8549) فحصا مخبريّا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (542868) فحصا.