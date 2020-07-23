الإفراج عن الأسير المقدسي عز الدين عطون بعد اعتقاله 28 شهرًا

رام الله- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن الأسير المقدسي عز الدين محمود موسى عطون (29عامًا) من صور باهر في مدينة القدس المحتلة، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 28 شهرًا.

وكانت قوات الاحتلال أعادت اعتقال المحرر عطون بتاريخ 15/3/2018، بعد اقتحام منزل عائلته وتفتيشه بشكل همجي في بلدة صور باهر، ونقلته إلى مركز "المسكوبية" للتحقيق معه.

وأشار مكتب "إعلام الأسرى" إلى أن مخابرات الاحتلال وجهت للأسير عطون تهمة الالتحاق بخلية تابعة لحركة حماس خططت لتنفيذ عمليات وتضم أربع أشخاص، وأنهم سعوا لشراء السلاح من أجل تنفيذ عملية فدائية.

وتنقل عطون بين عدة سجون، وأفرج عنه من سجن "النقب" الصحراوي، علمًا أنه اعتقل عدة مرات سابقًا في سجون الاحتلال.