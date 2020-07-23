أبو زيد النبالي لوطن: تعليمات سلطة النقد "الاخيرة" مخالفة للقانون ومرفوضة جملةً وتفصيلاً ولا تستجيب لمطالبنا

رام الله- وطن: أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة محمد زيد النبالي لوطن أن تعليمات سلطة النقد الاخيرة للتخفيف من آثار الأزمة الناجمة عن تداعيات فايروس كورونا مرفوضة جملةً وتفصيلاً، وهذه ليس المطالب التي تقدمت بها الغرفة التجارية.

وطالب النبالي بالغاء التعليمات الصادرة عن سلطة النقد، وتلبية المطالب مجددا التي تتمثل بتأجيل القروض، والغاء الرسوم على الشيكات المعادة، واعادة النظر بموضوع تصنيف حسابات العملاء، وبرنامج الاستدامة لدعم التجار والمنشئات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار في حديثه الى أنه بناءا على القرار بالقانون رقم 7 للعام 2020، الصادر بتاريخ 22-3-2020 بشأن حالة الطوارئ تنص الماده رقم 1 فقره رقم 4 على: " تأجيل سداد الدين العام والخاص في حالة الاقتراض"، وهذا نص قانون لا خلاف عليه! ويجب تنفيذه، لان القانون اقوى من القرارات الصادرة.

وأوضح أن حالة الطوارئ في الاراضي الفلسطينية معلنة منذ شهور ولا نعلم الى متى ستبقى، ومؤشرات الحاله الوبائية في تزايد والوضع الاقتصادي في انهيار!.

وكانت سلطة النقد قد أصدرت تعليمات للتخفيف من آثار الأزمة الناجمة عن تداعيات فايروس كورونا.. للإطلاع: اضغط هنا

وفي وقتٍ سابقٍ وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، محمد زيد النبالي اكد أنه من بين المطالبات التي اطلقتها غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة تتمثل في العمل على تطبيق المرونه في جدولة كافة انواع التسهيلات، والدعوة لاغلاق القطاع المصرفي او جلسة المقاصه على الاقل في حال تم اغلاق كافة القطاعات، واعادة الشيكات المقدمه للتقاص بعد الاغلاق على شكل متتالي وليس دفعة واحدة .. للاطلاع اضغط هنا