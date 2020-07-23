اتفاقية دعم فرنسي بـ 10 مليون يورو للصحة والمياه والطاقة ومؤسسات المجتمع المدني

رام الله - وطن: برعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وقعت الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزير المالية شكري بشارة، مع الحكومة الفرنسية ممثلة بالقنصل الفرنسي العام رينييه تروكاز، ومديرة وكالة التنمية الفرنسية في فلسطين AFD كاثرين بونارد، اتفاقية دعم بقيمة 10 مليون يورو لصالح الصحة والمياه والطاقة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك اليوم الخميس، في مكتب رئيس الوزراء برام الله.

وقال رئيس الوزراء: "هذه الاتفاقية اليوم بقيمة 10 مليون يورو مقدمة من الحكومة الفرنسية، ونثمن هذه المساعدة، فعلاقتنا مع فرنسا ليست فقط دعم مالي، وانما نقدرها ونشكرها على موقفها تجاه القضية الفلسطينية، سواء في الأمم المتحدة، أو في الاتحاد الأوروبي، لا سيما موقفها الواضح ضد محاولات اسرائيل للضم".

وأضاف اشتية: "الاتفاقية تشمل عدة قضايا، سوف يصرف1.3 مليون يورو لمساعدة وزارة الصحة لشراء بعض الادوية والمعدات لمواجهة فايروس "كورونا"، وجزء من المبلغ مقدم لمساعدة مؤسسات المجتمع المدني، إضافة لدراسة متعقلة بالمياه والطاقة البديلة في منطقة طوباس واليامون، كون هذه القطاعات تشكل أولوية لنا".

من جانبه قال القنصل الفرنسي: "نقف الى جانبكم في هذا الظرف الصعب لمواجهة جائحة "كورونا"، ومستمرون في دعم مختلف القطاعات كالطاقة المتجددة، تماشيا مع اولوياتكم في خطط التنمية".