3.2 مليون يمني مهددون بالمجاعة مع نهاية العام الحالي

وطن: حذّرت 3 منظمات أممية، الأربعاء، من ارتفاع عدد الذين يعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي جنوبي اليمن، إلى 3.2 ملايين شخص مع نهاية العام 2020.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو).

وقال البيان إن "تحليلا للأوضاع في 133 مديرية جنوبي اليمن، أظهر زيادة مقلقة للأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المجاعة)".

وتوقع البيان أن "يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من 2 مليون إلى 3.2 ملايين، في الأشهر الستة المقبلة جنوبي اليمن"، دون الإشارة إلى إحصائيات بشأن باقي المناطق اليمنية.

وأضاف: "منذ منتصف كانون أول/ ديسمبر 2019 إلى منتصف حزيران/ يونيو 2020 ، فقدت العملة المحلية (الريال اليمني) ما متوسطه 19 في المئة من قيمتها مقابل الدولار".

وتعاني مجمل المناطق اليمنية (شمالا وجنوبا) من صعوبة حادة في المعيشة جراء استمرار النزاع، فيما تشير التقارير الأممية إلى أن 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة، أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية.

ومنذ آذار/ مارس 2015، ينفذ التحالف السعودي، عدوانا عسكريا ضد اليمن.

(الأناضول)