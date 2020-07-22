‎الشرطة والمخابرات العامة في جنين يكشفان ملابسات مقتل مواطن في الداخل المحتل ويقبضان على المشتبه به

وطن: كشفت الشرطة والمخابرات العامة في جنين مساء اليوم مقتل مواطن بالداخل المحتل وألقيا القبض على المشتبه به .

وافاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة بأنه وبناء على معلومات توافرت حول مقتل مواطن اربعيني من بلدة ميثلون جنوبي جنين في بلدة طمرة بالداخل المحتل تم الاشتباه بأحد الاشخاص و قامت قوة من المخابرات العامة بنصب كمين له والقت القبض عليه وبتنسيق وعمل مشترك تم تسليمه الى المباحث العامة في شرطة جنين جهة الاختصاص وبسماع اقواله افاد بقيامه بعملية القتل قبل حوالي خمسة أيام ودفن جثمانه في الداخل .

وأضاف ارزيقات بأنه تم توقيف المشتبه به لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة حسب الاصول