مصطفى البرغوثي يدين اقتحام مركزي يبوس الثقافي والمعهد الوطني للموسيقى في القدس

وطن: أدان د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال على اقتحام مركزي يبوس الثقافي والمعهد الوطني للموسيقى في القدس واعتقال مديري المركزين.

وقال البرغوثي ان اقتحام المراكز الثقافية و الفنية الفلسطينية في مدينة القدس، و العبث بمحتوياتها يمثل اعتداء عنصري فظا، و جزءا من الحملة التي تشنها قوات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني في القدس، بعد أن أقدمت قبل أيام على اعتقال محافظها وإحالته للتحقيق.

و أكد البرغوثي على التضامن الكامل مع المراكز الثقافية وضرورة شن حملة واسعة لفضح ممارسات الاحتلال و اجباره على التراجع عن هجمته ضد المؤسسات المقدسية.