المحامي مهند كراجة لـوطن:الإفراج عن الناشط صهيب زاهدة، وصلح رام الله تمدد توقيف معتقلي "طفح الكيل" 15 يوما

وطن: قال المحامي في "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة لـوطن، إن مباحث الخليل أفرجت اليوم عن الناشط صهيب زاهدة الذي تم اعتقاله مساء أمس، على خلفية اعتصام "طفح الكيل"، الأحد الماضي.

واعتقلت الأجهزة الأمنية أكثر من 19 ناشطا ً على خلفية الاعتصام الذي كان مقررا تنظيمه في رام الله، الأحد الماضي، رفضا للفساد.

وأكد كراجة أن محكمة الصلح في رام الله، مددت توقيف كافة النشطاء المحتجزين على خلفية مظاهرة "طفح الكيل" مدة خمسة عشر يوماً لاستكمال إجراءات التحقيق.

وتطالب مؤسسات حقوقية عديدة، منها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومجموعة "محامون من أجل العدالة"، وشبكة "صامدون"، بالإفراج الفوري عن النشطاء الموقوفين.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان سابقا لها، "في الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة الالتزام التام ومن قبل جميع المؤسسات والفعاليات دون استثناء، بإجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي، إلا أننا نعتبر أن توقيف الناشطين المجتمعيين يتضمن عقوبة مقنّعة على خلفية نشاطهم المجتمعي وتدويناتهم التي تتضمن انتقادات لبعض المؤسسات والشخصيات العامة، ونطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهم جميعا، والتوقف عن استخدام إجراء التوقيف أو الحجز الاحتياطي كعقوبة".