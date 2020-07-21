غزة: قرار بتأخير دخول الصحف المحلية من الضفة لمدة 48 ساعة
21.07.2020 11:46 PM
وطن: قرر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، تأخير دخول الصحف المحلية اليومية من الضفة إلى قطاع غزة على حاجز بيت حانون.
وقال رئيس المكتب الاعلامي سلامة معروف، إنه سيتم تأخير وصول تلك الصحف لغزة لمدة ٤٨ساعة، مبيناً أنه تم إبلاغ إدارات تلك الصحف بالقرار اليوم.
وأضاف أن القرار يأتي بناءً على توصية اللجنة الطبية المختصة في ملف مواجهة فيروس "كورونا" وعملاً بما هو متبع من إجراءات مع كافة السلع والواردات إلى قطاع غزة.
وأشار إلى أن التأخير في المعبر هدفه ضمان عدم انتقال عدوى الفيروس إلى قطاع غزة، في ضوء زيادة وتيرة الإصابات في محافظات الضفة الغربية خلال الفترة الماضية.