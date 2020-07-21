"ألف مبروك"... نتنياهو يعلق على إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي

وطن: علق رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو"، على إطلاق الإمارات "مسبار الأمل". ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم وزارة خارجية الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، ذكرت من خلالها أن نتنياهو هنأ الإمارات بإطلاقها مسبار الأمل نحو المريخ.

وقال نتنياهو: "ألف مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق مسبار الأمل نحو المريخ. هذا هو إنجاز تكنولوجي وعلمي هام ومثير للانطباع. ربما يأتي يوم سيتم فيه إطلاق رواد فضاء من إسرائيل والإمارات سوية إلى الفضاء".

ونشرت خارجية الاحتلال تغريدة أخرى سابقة، أعربت عن تحياتها الحارة للإمارات للغرض نفسه.

وقالت في تغريدتها: "تحياتنا الحارة للإمارات على الإطلاق الناجح لمسبار الأمل. إضافة إلى الإنجازات العلمية والوطنية التي سيحققها استكشاف المريخ، فإن الإطلاق يبعث برسالة من التفاؤل والإلهام إلى ملايين الشباب، ويحيي أيام المجد التليدة التي كان فيها العلماء العرب من أكبر المساهمين في اختراعات البشرية".

وكان محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قال في وقت سابق، إن " "مسبار الأمل.. مشروع تاريخي يقف خلفه شعب الإمارات، ويترقبه مئات الملايين حول العالم".

ومن المخطط أن يصل المسبار إلى المريخ بحلول عام 2021، تزامنا مع ذكرى مرور خمسين عاما على قيام الإمارات العربية المتحدة، في العام 1971.