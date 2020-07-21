في لقاء مع ملادينوف.. اشتيه يؤكد على الموقف الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية وصفقة القرن الأمريكية

وطن: استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية يوم الثلاثاء في مكتبه برام الله المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وبحث معه اخر التطورات السياسية، وتعزيز التعاون في مواجهة فيروس "كورونا".

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على الموقف الفلسطيني الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية وصفقة القرن الأمريكية.

وأشار إلى ضرورة خلق تحالف دولي تقوده الرباعية الدولية والدعوة إلى مؤتمر دولي يضم جميع الأطراف ويستند على القانون والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بهدف إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وثمن اشتية جهود الأمم المتحدة في مساندة فلسطين من أجل محاربة وباء "كورونا"، وبحث معه إمكانية تدخل الأمم المتحدة في تنظيم عودة العمال من الكيان الإسرائيلي خلال فترة العيد لإجراء الفحوصات اللازمة لهم.