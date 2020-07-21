ارتفاع دراماتيكي ومقلق في اصابات الكورونا بالقدس مع تسجيل 186 إصابة جديدة في يوم واحد





وطن: صرح الدكتور علي الجبريني ( وحدة مكافحة كورونا - كلاليت الرئاسة تنسيق وزارة الصحة ) أن الوضع الصحي في مدينة القدس يتجه الى منحى خطير ومقلق في ضوء ما أفرزته نتائج الفحوصات خلال الايام القليلة الماضية حيث ظهرت نتائج إيجابية لحوالي 186 مواطنا مقدسيا في المدينة يحملون الفيروس اليوم فقط.

وأشار الدكتور الجبريني الى انها المرة الاولى التي يتم فيها تسجيل هذا الرقم الدراماتيكي المزعج ويضاف الى ذلك أن عدد اصابات اليوم في القدس كانت أعلى من الاصابات في القدس الغربية للمرة الاولى منذ انتشار الفيروس.

وأضاف الجبريني أن الاصابات الخطيرة بالفيروس شهدت ارتفاعا حادا بوجود حوالي 30 حالة على اجهزة التنفس وأكثر من 135 حالة متوسطة.

وبتسجيل الاصابات الجديدة اليوم يرتفع اجمالي الاصابات الى 1778 منذ بداية شهر حزيران الماضي.

وأبدت وحدة مكافحة كورونا في القدس قلقهما الشديد ازاء الأرقام التي تم تسجيلها اليوم في مدينة القدس في حين أشار الطبيب المقدسي الجبريني انه لا مناص من اجراءات تقييد جديدة قبل عيد الاضحى اذا استمر الوضع الصحي على نفس الشاكلة. مناشدا الأهل في القدس الإلتزام بالتوصيات الصحية، وإجراء الفحوصات لمن تظهر عليه الاعراض لمنع تفشي الوباء، والتمكن من مجابهة ومواجهة الفيروس، الذي قد يعرض حياة الكثيرين للخطر.