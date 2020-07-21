حزب الله يعلن استشهاد أحد مقاتليه في العدوان الإسرائيلي على دمشق أمس

وطن: نعى حزب الله، اليوم الثلاثاء، الشهيد علي كامل محسن، الذي استشهد في العدوان الإسرائيلي على محيط مطار دمشق مساء أمس الاثنين.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود خشية في دولة الاحتلال من رد حزب الله، عقب إعلانه استشهاد أحد عناصره في هجوم الأمس على سوريا.

معلّق الشؤون العربية في قناة "كان" الإسرائيليّة، روعي قيس، أشار في تغريدة له على "تويتر" أنّ اعلان حزب الله عن استشهاد أحد عناصره "بالتأكيد يغيّر الصورة".

وأضاف قيس: "يجب أن نذكّر هنا بمعادلة حسن نصر الله – بأنّ أي قتلى للحزب في هجمات إسرائيليّة على سوريا ستواجه برد على الحدود اللبنانيّة".

من ناحيته، كشف المعلق والكاتب الاستراتيجي يوني بن مناحيم على "تويتر"، عن "تأهب في المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة، خشية من أن يرد حزب الله على الحدود الشماليّة".

يذكر أنّ مصادر إقليميّة نفت اليوم لقناة الميادين المعلومات التي تحدثت عن مقتل ضابط إيراني نتيجة الاعتداء الإسرائيلي على محيط دمشق.

وكان مصدر عسكري سوري أفاد مساء الإثنين، بإصابة 7 جنود بجروح فضلاً عن وقوع أضرار ماديّة من جرّاء العدوان.

وقد اسقطت الدفاعات الجويّة السوريّة غالبيّة الصواريخ التي أطلقها الطيران الإسرائيليّ من فوق الجولان المحتل باتجاه جنوب دمشق.

(الميادين)