مستوطنون يحرقون مئات الأشجار جنوب نابلس

وطن: أضرم مستوطنو مستوطنة "ايتسهار" النار، اليوم الثلاثاء، في حقول زراعية لاهالي قريتي بورين ومادما جنوب غرب نابلس، ما ادى الى احتراق مئات اشجار الزيتون والتين والصبر.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المنتشرين في المنطقة حاولوا عرقلة جهود الدفاع المدني واهالي القرية للسيطرة على الحريق، حيث عمدوا الى اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع نحوهم.

يذكر أن مستوطنين قاموا قبل يومين باضرام النيران في حقوق زراعية للقريتين ما ادى الى احتراق مئات الاشجار.