الصحة تعلن عن تسجيل 403 اصابات جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - وطن: أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 403 اصابات جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل حالتي وفاة في سعير وبيت أمر بمحافظة الخليل.

وقالت الصحة ان حالات التعافي: 11 حالة تعافٍ، بينها 4 في محافظة سلفيت، و7 في محافظة رام الله والبيرة، اما الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة: 40 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة، بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

- إجراء 3598 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها

- عدد الحالات النشطة الكلي: 8750

- عدد حالات التعافي: 2106

- عدد حالات الوفاة: 67

توزيع الإصابات على المحافظات:

محافظة القدس (155): مدينة القدس 91- قطنة 2- بدو 5- مخيم قلنديا 6- الرام 12- عناتا 1- كفر عقب 4- العيزرية 26- أبو ديس 1- بيت سوريك 1- جبع 5- بيرنبالا 1

محافظة رام الله والبيرة (49): مدينة رام الله 7- بيتونيا 1- مخيم الجلزون 5- البيرة 3- بيرزيت 1- نعلين 2- مخيم دير عمار 15- دير أبو مشعل 4- كوبر 8- كفر عين 1- برهام 1- بيت لقيا 1.

محافظة الخليل (119): مدينة الخليل 26- حلحول 2- بيت أولا 1- يطا 1- بني نعيم 2- دورا 4- الظاهرية 6- الريحية 1- بيت أمر 1- بيت كاحل 4- ترقوميا 11- سعير 1- مخيم العروب 10- مخيم الفوار 19- صوريف 1- إذنا 29.

محافظة طولكرم (7): مدينة طولكرم 1- قفين 1- علار 1- عتيل 1- اكتابا 1- شوفة 2.

محافظة بيت لحم ( 12): مدينة بيت لحم 3- مخيم الدهيشة 6- الولجة 1- بيت جالا 1- بتير 1

محافظة سلفيت (2): كفل حارس 1- رافات 1

محافظة جنين (1): ميثلون 1.

محافظة نابلس (19): مدينة نابلس 19.

محافظة أريحا والأغوار (33): أريحا 9- مخيم عين السلطان 1- مخيم عقبة جبر 23.

محافظة قلقيلية (4): مدينة قلقيلية 4.

محافظة طوباس (2): مدينة طوباس 2.