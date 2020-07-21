دلائل الرقم في نتائج فحص الكورونا

كتبت *عدينة السويطي : في جداول نتائج الفحوصات لمرضى فيروس كورونا المستجد، هناك رقم دائما تُثار حوله الأسئلة بين العامة، و غالباً ما يتم تأويله بشكلٍ خاطيء، وتحميله من التأويلات ما لا يحتمل!

لغوياً باختصار هذا الرقم تعريبه: أنه دورة العتبة.

أما مخبرياً فيمكن تبسيط تعريفه بالقول، أنه عدد الدورات المطلوبة ليظهر منحنى الفيروس بالفحص، أي كلما كان تركيز الفيروس أقل في المسحة، كلما زاد عدد الدورات المطلوبة وبالتالي كانت قيمة Ct أكبر.

أما في الشارع الفسلطيني، فبناءً على هذا الرقم، يحدد البعض من هم المرضى الذين يشكلون مصدر للعدوى ومن هم المرضى الذين لا يشكلون مصدر للعدوى!

البعض الآخر حينما تكون الإصابات في العائلة الواحدة، يحددون بناءً عليه من هو صاحب الإصابة الأولى، ومصدر العدوى في البيت إلى آخره من التأويلات الخاطئة التي لا يمكن استقراؤها من هذه القيمة!

ولإنهاء هذا الجدل في الشارع الفلسطيني، وتصويب التأويلات الخاطئة لهذه القيمة، ولإيضاح المعنى الحقيقي لها، ارتأيت أن أتوجه إلى أهل الاختصاص لأنقل لكم القول الفصل الذي سُينهي هذا التخبط بين الناس الذي سببته هذه القيمة.

ولأنه لا يُفتى ومالك في المدينة، كان لا بد من طرح هذه الأسئلة على صاحب العلم في هذا المجال أخصائي علم الفيروسات الدكتور موسى هندية، الحاصل على البورد الأمريكي في علم التشخيص الجرثومي وصحة المجتمع، ورئيس لجنة البحوث الطبية في مستشفى الكاريتاس.

-دكتور موسى هل يمكننا من خلال هذا الرقم تحديد من الشخص المُصاب بالفيروس قبل الآخر؟

.بالتأكيد لا، هناك عوامل عدة تؤثر على هذه القيمة، منها تركيز الفيروس الذي حصل عليه الشخص عندما التقط العدوى ، وتتأثر القيمة أيضاً بطبيعة جسم الإنسان وعمره، وعلى جودة المسحة والمكان الذي أُخذت منه.

-هل تعتقد أن هناك فائدة للعامة من نشر هذا الرقم؟

.أعتقد أنه من أكبر الأخطاء نشر هذه الأرقام والانشغال بمناقشتها بين العامة، فهذه تفاصيل تتعلق بآلية الفحص، وتختلف هذه الأرقام من مختبر إلى آخر. برأيي أنه من الأفضل أن يتم نشر النتيجة بوسيتيف، نيجاتيف دون هذه القيمة.

-هل يمكن أن نعتمد على هذه القراءة لتحديد نسبة شفاء المريض؟

.بعض الناس يتتبع هذه القيمة لمعرفة مدى تغير تركيز الفيروس في الجسم، ولكن كما قلت في البداية، هذه القيمة تعتمد على عوامل عدة، لا يمكن تهميشها.

-هل يمكن من خلال هذه القيمة تحديد عمر الفيروس في جسم المريض، وبالتالي تحديد وقت الإصابة؟

.لا يمكن، هذا تفصيل صعب جداً الحكم عليه.

بشكل عام هذا الرقم تفصيل مخبري بحت، يتعلق بآلية الفحص، ويختلف من مختبر لآخر، ومن الخطأ نشره للعامة، واستخدامه كمؤشر للمريض، يستدل منه على مدى تحسنه من عدمه، فهذه ليست قراءة مثل قراءات السكري أو الضغط في الجسم، ولا يصح استخدامها في هذا الاتجاه!

إلى هنا انتهى الحوار مع الدكتور موسى هندية، وبرأيي الآن قد قطعت جهيزة قول كل خطيبٍ، هناك معلوماتان فقط تستطيع أن تستقرؤها من هذه القيمة:

١. أي قيمة أقل من أربعين تعني أنك مصاب.

٢. القيمة ما بين الأربعين والثلاثين، تعني أيضاً أنك مصاب، ولكن تركيز الفيروس ضعيف.

٣. كلما قل الرقم، دل هذا على أن تركيز الفيروس في المسحة كان أعلى، لكن لا يُمكنك تحديد وقت الإصابة بناءً عليه!

وأي تأويلٍ آخر لهذه الأرقام غير صحيح، وفي أفضل الأحوال غير دقيق، ويخلق مشاكل اجتماعية ونفسية بين المصابين، نحن في غنى عنها.



وأختم برسالة لأهلنا وأحبتنا، ولزملائنا من الكوادر الطبية وطواقم الطب الوقائي التي لا يقدر أحد أن ينكر تعبهم وجهدهم: إن تفسير هذه الأرقام وتأويلها وتحديد من كان المريض صفر بالعائلة هو ضرب من التأويل اللامنطقي وغير الصحيح ! وله أهله الذين يفتون بصحته أو خطائه ومدى أهميته. ....: كونوا بخير،



* طالبة طب في المانيا