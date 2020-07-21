اتحاد الهيئات المحلية يستنكر تدمير الاحتلال لموقع مركز كوفيد الصحي في الخليل

رام الله - وطن: استنكر الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية تدمير قوات الاحتلال للمنشآت في موقع مشروع مركز كوفيد الصحي المقرر إقامته بالتعاون بين بلدية الخليل ووزارة الصحة والمحافظة في مدينة الخليل، وذلك بعد أن استولت قوات الاحتلال في وقت سابق على المعدات والتجهيزات من نفس الموقع.

وقال الاتحاد إن تدمير الموقع والاستيلاء على المعدات والتجهيزات فيه ما هو إلا اعتداء صريح على حق أبناء شعبنا بتوفير بيئة صحية من خلال الممارسات الإسرائيلية والانتهاكات التي تبين مآرب الاحتلال العدوانية ومضايقاتهم المتواصلة على الشعب الفلسطيني ليصل بهم الأمر إلى التضييق على المواطنين والمؤسسات لا سيما في ظل الظروف الصحية الحساسة في أعقاب انتشار فايروس "كورونا".

واكد الاتحاد انه في الوقت الذي يناضل فيه العالم أجمع من أجل التصدي لهذا الفايروس، وفي ظل الظروف الصعبة التي يعانيها شعبنا بسبب إجراءات الاحتلال المتواصلة التي تستهدف كافة جوانب الحياة في فلسطين، يأتي هذا الفعل المشين لإحباط الجهود الفلسطينية المبذولة في مواجهة هذا الوباء.

وطالب الاتحاد العالم بأخذ موقف جدي وحازم من هذه الممارسات التي تنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ولا سيما حقه بتوفير بيئة صحية.