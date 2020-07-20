91 إصابة بكورونا في القدس المحتلّة وانخفاض ملموس بعدد الفحوصات

وطن: قال عضو وحدة مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الإثنين، إن 91 مقدسيًّا، أُصيبوا بالفيروس، يوم الإثنين.

وأكّد الجبريني أن الفيروس، "يواصل الانتشار في مدينة القدس بين صفوف المواطنين الفلسطينيين"، مشيرا إلى وجود انخفاض ملموس في عدد الفحوصات التي تم إجراؤها في اليومين الأخيريْن.

وأوضح، في ما يخص انخفاض عدد الفحوصات، أنه من "حوالي 300- 500 فحص يوميا، انخفض عدد الفحوصات إلى حوالي 90 فحصا فقط اليوم(الإثنين)".

وذكر الجبريني أنه "بتسجيل الإصابات الجديدة اليوم (الإثنين) يرتفع إجمالي الإصابات، إلى 1592 إصابة (في القدس المحتلة) منذ بداية شهر حزيران (يونيو) من بينها 17 إصابة خطيرة وحوالي 150متوسطة".

وطالب الجبريني، المقدسيين؛ "الالتزام بالتوصيات الصحية، وإجراء الفحوصات لمن تظهر عليه أعراض لمنع تفشي المرض، وحتى نتمكن من مجابهة ومواجهة الفيروس".