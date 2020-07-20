أمريكا تسجل 63 ألف إصابة جديدة و498 وفاة بفيروس كورونا

وطن: بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ثلاثة ملايين و761 ألفا و362 حالة، بزيادة 63201 حالة عن الإحصاء السابق.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الاثنين، إن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 498 حالة، ليصل الإجمالي إلى 140157 حالة.

ويشمل الإحصاء، حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة، مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 19 يوليو، مقارنة بالتقرير السابق.

المصدر:( رويترز)