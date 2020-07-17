محافظ طوباس: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في واد الفارعة

وطن: أعلن محافظ طوباس والاغوار الشمالية يونس العاصي عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة طوباس من بلدة واد الفارعة من المخالطين.

وقال المحافظ ان الطواقم الطبية قامت بسحب 522 عينة يوم أمس ظهرت نتائجها اليوم جميعها سليمة باستثناء (7) حالات، ليرتفع عدد الإصابات النشطة في المحافظة إلى (35) إصابة نشطة، وحالةتعافي واحدة.

واكد المحافظ ان الوضع الصحي لجميع المصابين مستقر ومصاب واحد غير مستقر، وان عدد المحجورين في مركز الحجر الصحي في كشدة (1) و المستشفى العسكري في نابلس (1) وباقي المصابين في الحجر المنزلي.

واكد المحافظ ان طواقم الطب الوقائي تقوم بحصر الخريطة الوبائية للمخالطين وسحب عينات منهم.

