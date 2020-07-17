وزيرة الصحة: المنحى الوبائي لا يزال صعوداً وعلينا التعايش مع الوباء

وطن: قالت وزيرة الصحة مي الكيلة ان المنحى الوبائي لفيروس كورونا لا يزال صعودا وبكل محافظه من المحافظات الشمالية للوطن ومتعدد البؤر.

وفي منشور على صفحتها على الفيس بوك دعت الكيلة الى التعايش والالتزام بالبرتكًول الصحي الوقائي لكافة أنشطة الحياة، الشفاء العاجل لكافه مرضانا.

وقد يشير هذا الاعلان من وزيرة الصحة الى عدم النية بالتوصية للحكومة بتجديد الاغلاق في الاراضي الفلسطينية.

ونفت وزارة الصحة امس الخميس رفعها لتوصيات إلى رئاسة الوزراء بتمديد الإغلاق 14 يوماً إضافياً، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها أن لجنة الوبائيات تعقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع الوبائي في فلسطين، علمأ أن اللجنة اجتمعت السبت الماضي ورفعت توصياتها للجنة الطوارئ العليا، ولم تجتمع بعد ذلك.