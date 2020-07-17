"حماس": "غوغل" و"أبل" انحازتا لرواية الاحتلال

وطن: اعتبرت حركة حماس، الجمعة، قيام شركتي "غوغل" و"أبل" الأمريكيتين بشطب فلسطين من خرائطهما الدولية، "انحيازا لرواية الاحتلال"، وخطوة "مخالفة للقوانين والقرارات الدولية والإنسانية".

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، في تصريح للأناضول، إن هذه "الخطوة تشكل انحيازا لرواية الاحتلال الصهيوني، وإنكارا للحقائق التاريخية".

وأضاف قاسم أن شطب دولة فلسطين من الخرائط الدولية "سيشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكه للقوانين والقرارات الدولية".

وأردف:"هذا السلوك مخالف للقوانين والقرارات الدولية والإنسانية".

والخميس، كشف موقع "AS-Source News" الخاص بالأخبار العسكرية في الشرق الأوسط وأمريكا وروسيا، قيام “غوغل” و”أبل” بشطب فلسطين من خرائطهما.

وأوضح الموقع عبر حسابه على "تويتر" أنه مقابل خطوة الشركتين الأمريكيتين، حافظ محرك البحث الروسي “ياندكس” على ظهور فلسطين في خرائطه.