أسماء سلامة تكتب لـوطن: إن كانت الحكومة قد فشلت .. فهل نجح الشعب

في ظل تقييم اداء الحكومة في إدارة الوضع الحالي ( وضع كورونا) يرى الكثيرون أن الحكومة قد اخفقت في إدارة الأزمة ، وأنها تتحمل المسؤولية الأكبر في الوضع الاقتصادي المحتضر الذي يعاني منه المواطنون على اختلاف شرائحهم وأماكن سكنهم .. قد يكون في ذلك نسبة كبيرة من الصواب خاصة فيما يتعلق بسياسات الاغلاق وتعطيل الحياة على نحو غير مفهوم .. واقصد هنا اقتصار الامر على قطاعات دون اخرى .. وأيضا فيما يتعلق بدعم الحكومة للقطاعات المتضررة ومحاولة مساعدتها في الصمود .. كان هناك تضارب في القرارات وعدم وضوح في الرؤية .. والمحصلة ضعف في التوازن بين الاحتياجات والخدمات ..

سجلت الحكومة نجاحا في بداية الأزمة .. ثم بدأت تفقد السيطرة .. وأرقام الاصابات والوفيات تشير الى ذلك .. كما يعتبرغضب المواطن وتردي أوضاعه المعيشية مؤشرا آخر ..

ولكن .. هل المسؤول عن ادارة الازمات هي الحكومات فقط .. الا يتقاسم المواطن جزءا من تلك المسؤولية .. ولم لا يتم انتقاد الذات كما يتم جلد الحكومة ..

لا يمكن أن نتنصل من مسؤولياتنا كمواطنين عما آلت إليه الأمور.. شريحة كبيرة من المواطنين لم تلتزم بالاجراءات منذ البداية .. ومازال البعض يتبنى نظرية ( الفيروس كذبة ) ويتمرد على الاجراءات ويساهم في نشر الفيروس .. ويتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي .. تارة على المسؤولين .. وتارة على المصابين .. وحتى وصل الأمر بالتنمر على من ماتوا وأعلن ان سبب وفاتهم الاصابة بالفيروس ، هناك من علق ( نعيش نص عمرهم بكفي ، أو شبعوا من الحياة بكفيهم ) .. أيصل الحد بنا أن نتنمر على مصابين يعانون الألم وأشخاص ماتوا لمجرد تأكيد عدم وجود الفيروس وأنه مجرد كذبة ؟؟

نحن شركاء في التناقضات .. نطالب بفتح مناحي الحياة مع التشديد على الالتزام بالاجراءات .. ولا نلتزم .. نطالب باجراء الفحوص ولا نلتزم منازلنا لحين ظهور النتائج .. فنوسع خارطة المخالطين .. لا نستمع للتحذيرات من الوباء .. وعندما تصاب منطقة به نبدأ باتهام الحكومة بالتقصير والتهميش وعدم الاهتمام..

نشكو من سوء الاوضاع الاقتصادية .. ونسارع للمحال التجارية نفرغ رفوفها كلما أعلن عن اغلاق ولو ليومين .. ونحرق خمسة عشر مليون شيكل في يومين او ثلاثة عند اعلان نتائج التوجيهي .. ونشارك في تجمعات واحتفالات في أماكن مغلقة .. نعم من حق الجميع الفرح .. ولكن المبالغة بهذا الشكل غير مفهومة ولا منطقية .. لا نتقبل الانتقاد .. ونجيد الانتقاد الذي يخرج احيانا للأسف عن حدود اللباقة ..

نمط حياتنا كمواطنين ساهم بطريقة او بأخرى في سوء الوضع الحالي .. فإن كان البعض يقول لسنا دولة كاملة السيادة .. لا جيش ولا سيطرة على حدود .. ولا اقتصاد مستقل وقوي .. فلم يعيش المواطن مرهونا بدخله لقطاع البنوك.. على ماذا يعتمد في سداد هذه الديون .. إن كنا غير مقتنعين بثبات الاوضاع الداخلية لدينا كان من الاجدى بنا ان نتبع نمط حياة مختلف .. قسم منا لا يملك البيوت التي يسكنها ولا السيارات التي يركبها ولا التجارة التي يعمل بها .. كشفت هذه الأزمة مدى فشلنا في التخطيط لحياتنا وادارتها .. الاستدانة للعيش بمستويات أعلى من قدراتنا الحقيقية .. وهانحن ندفع اغلى الأثمان ..

كانت تقول أمي في ( الثمانينيات ) ومازالت ، سنوات الانتفاضة الأولى وتبعاتها المؤلمة في تلك الفترة ، عندما كنا نملك بالكاد قوت يومنا ( اتحملوا يمااا .. صبرك ع حالك ولا صبر الناس عليك ) واليوم بات الكثيرون تحت رحمة صبر الاخرين .. نحن من اخترنا أن تكون حياتنا استهلاكية عمياء وأن نسلم مقدراتنا ، على قلتها ، لسوق السلع الخدماتي .. فهل سنكون على استعداد لنصبر الان .. وأن نعيد رسم نهج حياتنا وحياة ابنائنا .. والعيش بطريقة مختلفة .

وماذا عن وحدة الرؤية للمواطنين .. الهدف والموقف .. هل نجحنا في ذلك ؟ كل يطالب بما يراه حقا له بمعزل عن الاخرين .. والبقية تنقسم بين مؤيد ومنتقد .. باتت قضايانا منفصلة .. أطباء ، معلمين ، موظفي قطاع حكومي ، موظفي قطاع خاص وهم أيضا منقسمون بين شركات ومياومة ومدارس خاصة وحضانات ... إلخ.

تشتت في المواقف وبالتالي ضعف في التأثير ..وكل يرى انه أكبر المتضررين .. لم توحد هذه الأزمة المواطنين .. كما لم توحدها أي أزمة أخرى سابقة . فلم نتهم الحكومة بالفشل وننسى أنفسنا ..

بالمحصلة .. إن خصوصية الحياة لدينا تفرض علينا عدم الوثوق بالثبات على وتيرة واحدة .. لا مجال للتخطيط بعيد المدى على الصعيد الشخصي .. وبالتالي فإن الالتزام الطويل للقروض والديون هو مغامرة كبيرة ، محفوفة بالمخاطر . وستبقى تستنزفنا ماديا ونفسيا ، وربما نورثها لأبنائنا .

لمن فشل حتى الآن ( حكومة وشعباً) ، لم يفت الوقت بعد للوقوف أمام أسباب الفشل ومحاسبة النفس قبل اتهام الآخر والمطالبة بمحاسبته لتدارك الكارثة ، ومحاولة ايقاف نزيف الخسائر ، البشرية والاقتصادية ، ربما تصبح هذه الأزمة ضربة تقوي الظهر ولا تكسره . مزيد من الوضوح والتخطيط العقلاني من الحكومة ، ومزيد من الاهتمام لكافة قطاعات المجتمع .. مع مزيد من الوعي والوحدة من المواطنين واعادة ترتيب الأولويات .. ربما هي الفرصة الأخيرة

فشل للحكومة ، وفشل للمواطن ، فهل هناك من استفاد ( داخليا) من هذه الأزمة ؟ يبدو ان الرابح الوحيد هو رأس المال الخدماتي، بنوك واتصالات ومستوردين ، اقتصاد تابع غير منتج ، وانساق معه المواطن بكل بساطة ، وقدمت له الحكومة التسهيلات .. قد يقول بعض أربابه انهم تكبدوا خسائر فادحة جراء الأزمة ، إلا أنهم هم المستفيدون الوحيدون منها . لا نستطيع اتهامهم فهذه لغة رأس المال ، والمواطن هو من انساق معها وتبناها نهجا لحياته .. ليربحوا كما يشاؤون .. ولكن وظيفتنا ألا نكون الخاسرين .