الجالية الفلسطينية في الدنمارك تناشد البرلمان والمؤسسات الدنماركية بالضغط على الاحتلال لانقاذ حياة الأسير كمال أبو وعر

وطن: وجه ملتقى الجالية الفلسطينية في الدنمارك مناشدة للافراج عن الاسير المريض كمال ابو وعر والذي يعاني من سرطان في الحنجرة والكورونا، الى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية والمؤسسات الدنماركية غير الحكومية، كذلك الى وسائل الاعلام الدنماركية والنشطاء في مجال حقوق الانسان، وطالب فيها العمل على المساعدة في انقاذ حياة الأسير كمال أبو وعر، واليكم نص المناشدة:

عزيزي السيد / عزيزتي السيدة

إننا، نحن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نناشد العالم الحر أن يساعدنا في إنقاذ حياة زميلنا الأسير كمال أبو وعر، الذي يعاني من سرطان في الحنجرة منذ عدة أعوام، ومرضه في مراحله النهائية وهو حالياً غير قادر على تناول الطعام والشراب أو حتى الكلام.

وكان الاسير كمال أبو وعر (46 عاماً) قد اعتقل في عام 2003 وحكم عليه المحتل بالسّجن المؤبد المكرر 6 مرات، و(50) عاماً.

وقد عانى الاسير أبو وعر من جراء الإهمال الطبي وعدم تلقي العلاج المناسب في السجن، وكذلك الى ضعف جهازه المناعي بسبب العلاج الكيميائي الذي أعطي له وبالإضافة إلى ذلك أصيب مؤخراً وبفيروس "كورونا"، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

الاسير أبو وعر يموت ببطء بينما يعيش تحت ظلم الاحتلال الذي لا يحترم إنسانية الاسرى.

وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات والضغط على إسرائيل، بكل الوسائل الممكنة، للإفراج عن الأسير كمال أبو وعر حتى يتمكن من تلقي العلاج اللازم لمرضه.

ساعدونا في إنقاذ حياته

الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

مرفق أيضا نص المناشدة باللغة الدانمركية