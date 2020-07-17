حزب الشعب يدين المساس بالصحفيين ويستهجن حملة حماس ضدهم وعلى المواقع الاعلامية

وطن: أعرف حزب الشعب الفلسطيني عن استهجانه للحملة المنظمة التي تشنها حركة حماس وسلطتها في قطاع غزه على عدد من الصحفيين والمواقع الاعلامية، الأمر الذي يشكل مساسا شخصيا بهم وتهديداَ حقيقياَ لحرية الرأي والتعبير والنشر، وهي الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية والوطنية، وفي المقدمة منها القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال.

كما اعرب حزب الشعب عن استغرابه منع بعض القنوات التلفزيونية من العمل في قطاع غزة، وكذلك الاستهداف الكبير والاساءة الشخصية لموقع "أمد الاخباري" الفلسطيني ومديره حسن عصفور، إضافة لاحتجاز الصحفيين مثنى النجار وطارق أبو اسحاق واعتقال الصحفي أسامة الكحلوت واستمرار الاستدعاءات المتكررة لعدد من الاعلاميين، ومنهم لؤي الغول مدير نقابة الصحفيين في قطاع غزة.

وقال إن حزب الشعب الفلسطيني وفي الوقت الذي يدين فيه كل انتهاك بحق الصحفيين وأصحاب الرأي والتعددية الفكرية والسياسية في الأراضي الفلسطينية كافة، يحذر من استمرار هذه الممارسات من سلطة حماس في قطاع غزه، لما تشكله خطورة على وضع الحريات الصحفية وانتهاك صريح للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان ومنها مبادئ حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.

وأضاف أن حزب الشعب الفلسطيني يطالب سلطة حماس بالتوقف الفوري عن كل هذه الممارسات والاحتكام للقانون والقضاء في أية قضايا ترتبط بحق وحرية الرأي والتعبير ووسائل النشر، وعدم اللجوء تحت أي ظروف وذرائع كانت إلى أساليب القوة والبطش والاعتقال التعسفي أو القدح والذم والتشهير بحق الصحفيين والكتاب وكافة وسائل الإعلام.