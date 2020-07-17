في سابقة لمنظمة الشفافية الدولية.. فروع المنظمة في المنطقة العربية تدين اعتقالات الاحتلال بحق الفلسطينيين





وطن: في سابقة هي الأولى من نوعها لمنظمة الشفافية الدولية، أدانت فروع المنظمة في المنطقة العربية الاعتقالات التي يقوم به الاحتلال بحق الفلسطينيين في فلسطين المحتلة.



وتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في ائتلاف أمان، بالشكر من للعاملين في الفروع العربية للشفافية الدولية، لتضامنهم مع المدير التنفيذي لائتلاف أمان بسبب اعتقال الاحتلال الاسرائيلي لابنه اعتقالا تعسفيا. وقد سبق وأن تعرض ائتلاف أمان لاعتقالات تعسفية سابقة استهدفت باحثيه وذوي وأفراد عائلات العاملين فيه. وبهذا الخصوص فإن ائتلاف أمان يؤكد بأن الاعتقالات انتهاك من انتهاكات الاحتلال المتعددة التي طالت الشعب الفلسطيني والتي كان أبرزها الاستيلاء على الأرض والموارد وتشجيع الفساد وتوفير ملاذات آمنة للأموال المنهوبة.



وعبرت الفروع الوطنية لمنظمة الشفافية الدولية في المنطقة العربية موحدة عن تضامنها مع مجدي أبو زيد - المدير التنفيذي لفرعنا الفلسطيني الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان بعد اعتقال واحتجاز ابنه طالب الحقوق الجامعي صالح مجدي أبو زيد من قبل قوات جيش الاحتلال.



وبعد اعتقاله على حاجز عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، لايزال صالح مجدي أبو زيد معتقلا منذ أكثر من عشرة أيام دون تهمة ودون القدرة على الاتصال والاجتماع بمحام.



ولم تتلق عائلته لغاية الآن أي معلومات بشأن اعتقاله الذي تم أثناء عودته من نزهة مع أصدقائه، ولا يمكنهم حتى الوصول إليه.



وطالبت فروع المنظمة بالإفراج الفوري عنه، وكذلك الإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني بدون تهمة ودون الوصول إلى محاكمة عادلة تحت مظلة رفضهم ومقاومتهم للاحتلال.



وقالت إن اعتقال صالح مجدي أبو زيد هو مثال واحد من بين حوالي 7 آلاف حالة مماثلة لاستخدام الاعتقال والاحتجاز التعسفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث تتم هذه الإجراءات بدون إجراءات عادلة أو شفافة، وفي انتهاك للقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والإجراءات القانونية. إننا ندين استخدام مثل هذا الإجراء لتقييد حرية التعبير والأنشطة الشرعية للمجتمع المدني في فلسطين.



الفروع الموقعة على البيان:



الجمعية البحرينية للشفافية - البحرين



رشيد للنزاهة والشفافية - الأردن



جمعية الشفافية الكويتية - الكويت



الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لبنان



الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة - المغرب



جمعية أنا يقظ - تونس

