أبو زيد النبالي لوطن: أبرز مطالبنا تمديد تأجيل القروض حتى آخر العام

رام الله – وطن: أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة محمد زيد النبالي لـوطن، أن الأحد المقبل سيشهد اجتماعا بين سلطة النقد والغرفة التجارية، حيث ستقدم الغرفة مجموعة من المطالب، على رأسها تمديد فترة تأجيل اقساط القروض حتى نهاية العام، بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها المواطنين والتجار على حد سواء بسبب الإغلاقات السابقة.

وأضاف أنه من بين المطالبات الأخرى التي ستقدمها الغرفة التجارية لسلطة النقد، تتمثل في العمل على تطبيق المرونه في جدولة كافة انواع التسهيلات، والدعوة لاغلاق القطاع المصرفي او جلسة المقاصه على الاقل في حال تم اغلاق كافة القطاعات، واعادة الشيكات المقدمه للتقاص بعد الاغلاق على شكل متتالي وليس دفعة واحدة.

كما دعا النبالي الى ضرورة التعامل بإيجابية بما يخص التصنيف لاي عميل قد تضرر خلال فترة الاغلاقات، واعفاء العملاء من عمولة الشيكات الراجعه.

وشدد النبالي أن التجار التزموا بقرارات حالة الطوارىء طيلة الفترة الماضية، وتكبدوا نتيجة لذلك خسائر كبيرة جدا، وبالتالي يجب التعامل معهم بايجابية ومرونة حتى انتهاء الأزمة، من قبل الجهات كافة.