وزارة الصحة: 439 إصابة جديدة بفايروس كورونا و6 وفيات خلال 24 ساعة

رام الله - وطن: أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تسجيل 439 إصابة جديدة بفايروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، اضافة لتسجيل 6 حالات وفاة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الموجودة حاليا في غرف العناية المكثفة بلغت 16 حالة، بينها 5 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وجاء في بيان وزارة الصحة على موقعها على الفيسبوك المعلومات التالية:

- إجراء 4246 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها

- عدد الحالات النشطة الكلي: 7334

- عدد حالات التعافي: 1666

- عدد حالات الوفاة: 55

• تقسيم الإصابات داخل المحافظات

محافظة القدس (87): مدينة القدس 87.

محافظة رام الله والبيرة (5): مدينة رام الله 2، جفنا 1، مخيم الجلزون 2.

محافظة الخليل (319): مدينة الخليل 155، حلحول 9، بيت أولا 1، يطا 12، بني نعيم 42، دورا 12، الظاهرية 4، بيت أمر 1، بيت كاحل 2، ترقوميا 14، سعير 1، مخيم العروب 2، مخيم الفوار 7، الشيوخ 1، نوبا 1، بيت عوا 2، خاراس 2، إذنا 51.

محافظة سلفيت (4): رافات 3، سلفيت 1.

محافظة جنين (4): قباطية 1، ميثلون 1، كفر دان 1، أم التوت 1.

محافظة نابلس (7): مدينة نابلس 2، دير الحطب 4، صرة 1.

محافظة أريحا والأغوار (6): أريحا 6

محافظة قلقيلية (2): مدينة قلقيلية 1، جيت 1

محافظة طوباس (5): طوباس 4، الفارعة 1

حالات التعافي: 179 حالة تعافٍ، بينها 174 في محافظة الخليل، و5 في قطاع غزة