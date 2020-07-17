محافظ جنين: إغلاق قسم الطوارئ في مشفى جنين الحكومي لأغراض التعقيم بعد الاشتباه بوجود اصابات كورونا

محافظ جنين: إغلاق قسم الطوارئ في المستشفى الحكومي لأغراض التعقيم بعد الاشتباه بوجود اصابات كورونا

وطن: قال محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، إنه تم اغلاق قسم الطوارئ في مستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي في المدينة، حتى الساعة الثالثة من عصر هذا اليوم.

وأضاف الرجوب في بيان، اليوم الجمعة، أن الاغلاق يأتي لأغراض التعقيم داخل القسم بعد الاشتباه بوجود اصابات بفيروس كورونا دخلت المستشفى، مشيرا إلى أن عدد الاصابات ارتفع إلى 38 في المحافظة.

بدوره، دعا مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، المواطنين الذين يحملون تأمينا صحيا وبحاجة لعلاج مراجعة مستشفيي الرازي والأمل في المدينة، لافتا إلى أن اغلاقا آخر سيكون يومي الأحد والاثنين لأقسام مختلفة، إضافة إلى العيادات الخارجية في المستشفى لأغراض التعقيم.

(وفا)