لليوم الثاني على التوالي.. حالات كورونا في أمريكا تحطم الأرقام القياسية

وكالات - وطن: حطمت الولايات المتحدة الأرقام القياسية لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إذ سجلت حوالي 77 ألف إصابة ونحو ألف حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية، وفقا لإحصاء "رويترز".

وبلغ عدد الإصابات الجديدة 77217 حالة وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل يوم الجمعة الماضي عندما ارتفعت الحالات بواقع 69070 حالة.

وسجلت تكساس أمس الخميس ما يزيد على 15 ألف إصابة جديدة، بينما سجلت فلوريدا حوالي 14 ألف إصابة جديدة ورصدت كاليفورنيا نحو 10 آلاف إصابة.

وحذر الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الحكومة المعنيين بالأمراض المعدية، من أن عدد الحالات قد يتجاوز 100 ألف يوميا قريبا إن لم يتحد الأمريكيون في اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف انتشار الفيروس.

وسجلت البلاد أيضا 969 وفاة جديدة، وهي أكبر زيادة في الوفيات منذ قرابة الشهر.

وتوفي أكثر من 138 ألف أمريكي بكوفيد-19، ويقول الخبراء إن هذا الرقم سيزداد بشدة على الأرجح بعد تسجيل أكبر عدد إصابات والزيادة المثيرة للقلق في أعداد من يحتاجون لتلقي العلاج في المستشفيات.

وتنفد أماكن تخزين الجثث في المناطق الأكثر تضررا في تكساس وأريزونا.

وكانت ذروة الوفيات في الولايات المتحدة في نيسان الماضي/ عندما بلغ متوسط الوفيات ألفي حالة يوميا، وتراجع عدد الوفيات بشكل مطرد إلى متوسط 1300 يوميا في أيار وإلى ما دون 800 يوميا في حزيران قبل أن يعاود الصعود مجددا في تموز.

ويزداد انقسام الأمريكيين حول مسائل مثل إعادة فتح المدارس والأعمال ووضع الكمامات في الأماكن العامة، مما يعرقل مكافحة الفيروس.

المصدر: "رويترز"