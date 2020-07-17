دولة الاحتلال: الهجمات السيبرانية الجديدة أصابت البنية التحتية للمياه

وكالات - وطن: قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "هجوما إلكترونيا استهدف مضخات المياه الزراعية في الجليل الأعلى، بينما استهدف هجوم آخر البنية التحتية في وسط البلاد".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم تنفيذ هجومين إلكترونيين في الأسابيع الأخيرة ضد البنية التحتية للمياه، لكن المسؤولين لم يحددوا الجهة التي تقف ورائها.

من جهتها، أكدت سلطة المياه في دولة الاحتلال المعلومات، لكنها ادعت أن الهجمات "لم تتسبب في أضرار".

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من اتهام الاحتلال لايران بشن هجوم الكتروني على البنية التحتية لمياه الشرب في دولة الاحتلال.