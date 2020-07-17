كتب: طارق زياد الشرطي

لم يُعد صراع البقاء هو الأصعب على الإنسان فحسب ، فهذا الصراع الذي خُلق بالفطرة لكل المخلوقات لم يعد التحدي الأكبر بمفرده للبشرية ، وأمام هذا التطور الحاصل من بناء للدولة وما شهدته التكنولوجيا من تطور وما تبعها من مغريات للحياة على كافة الصُعد، فزاد التحدي الفردي والجماعي ليشمل كل الفئات العمرية والوظيفية والجنسية، تحدي بعدم الإنخراط في مستنقع الفساد بكافة أشكاله ، المالية والأخلاقية والتبعية والتلون حسب المصالح والرغبات، تحدي قد يُسمى " صراع النقاء ".

تعددت الحالات التي تم الإستياء منها لفعل فردي وعلى المستوى الشخصي تتنافى مع الدين والعادات والتقاليد والأخلاق وغيرها من المسميات ، كان سببها ضعف ذلك الشخص أمام ما قدم له من مغريات وحوافز تشمل إما المال أو المنصب أو الجنس أو غيره من ما يمكن أن يضعف أمامه ، اليوم تزداد تلك المغريات وسبل تقديمها والوصول لذلك من خلال التطور التكنولوجي المرئي والمسموع وسهولة سبل الإتصال وتوفرها للجميع بسهولة ويُسر، ليجد المرء نفسه ( ذكراً أم أنثى) أمام تحدي لنفسه الأمارة بالسوء ليصارعها على عدم الإنجرار وراء تلك الشبهات والمغريات من المال أو ما شابه ليبقى نقياً بعيداً عن وحل الفساد والخيانة أو السوء الأخلاقي وسوء تصرفه للإنتماء الذي يتبعه، ابتداءً من العائلة إلى المؤسسة أو الحزب وصولاً إلى مؤسسات الدولة.

كما نعلم اليوم تتعدد وتكثُر أساليب الوقوع والإنحدار والمغريات ليشكل من يحافظ على خُلقة ودينه وسمعته تحدياً أمام مغانم الحياة محافظاً على ذاته مصارعا من اجل نقائة.

الأكثر خطورة من المستوي الفردي، ذلك الذي لا يمثل نفسه وأسرته فقط، إنما من يتقلد موقعاً له أثره على المجتمع بمكوناته ، حزبيًاً أو عضو فاعل بمؤسسة فاعلة أو حكومية أو حتى لها إرتباطات دولية لدولته، وحتماً ستكبر المغريات له للوقوع بالمستنقع والتحكم به وما سيُملى عليه، ليصبح عليه تبني مواقف حتى وإن لم تتوافق والمصلحة العامة أو الوطنية أو الحزبية ، فكم تم اغرائهم بالمال أو النساء ليضعفوا ويكونوا رهينة لتلك النزوة أو الرشوة ، حتى أنها تصبح ذات أثر على مواقف دول تجاه أخرى في قضاياها لمجرد الحصول على الدعم المالي وما شابه من المنح والهبات وما يعرف بالمال السياسي وذلك على حساب كرامة الدولة وشعبها ومواقفها ، لنجد دولاً تقف ضد أخرى صديقة أجبرت على ذلك أمام هذا الدعم المقدم كما يفعل الغرب المندس بالكثير من القضايا مع الدول العربية والغير عربية مستغلاً فقرها وحاجتها للدعم، لنجد أن الدولة بمؤسساتها وبمن يحكم بها وجب عليه الصراع من اجل النقاء ايضا .

اليوم وبعد صراع مرير مع الإحتلال والدعم الأمريكي المقدم له، قلما نجد نوعاً من الترابط أو التآخي العربي العربي، وكل دولة تغني على ليلاها وعلى ما يمكنها من الإستفادة به من الهبات والمنح والإرتباطات المالية مع الغرب وإن كان على حساب دولة عربية أخرى، والأمثلة عديدة، وكم من دولة عربية تقاطع وتجابه جارتها، وتقطع العلاقات بفعل تلك التوجيهات الخارجية وما رُسم لها من الأنظمة الإمبريالية ومن تخطيط للصهيونية لذلك ، منها ما هو تحت تأثير الاغراءات ومنها ماهو تحت التهديد لتلك النزوات والسرقات والشهوات التي قام بها أصحاب القرار من الحزب أو المؤسسة ليشكلوا منهم ولاءً وتبعية في كل نواحي الحياة ، بل وجعل دولتهم وقراراتها تنسجم ومصالحهم والتخلي عن كل ما يسمى ثوابت ليصبحوا في الدرك الأسفل من الخنوع والتبعية ، فهم الآن سواء على المستوى الفردي أو الجماعي بأمس الحاجة الى توعية وتحدي من أجل " صراع النقاء" وعدم الإنجرار وراء المغريات الخبيثة المادية وغير المادية لتصحو الأمة من سباتها وخمولها لعلها تنهض يوماً ويصبح لها كيان وكلمة مستقلة.