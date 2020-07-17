صراع النقاء
كتب: طارق زياد الشرطي
لم يُعد صراع البقاء هو الأصعب على الإنسان فحسب ، فهذا الصراع الذي خُلق بالفطرة لكل المخلوقات لم يعد التحدي الأكبر بمفرده للبشرية ، وأمام هذا التطور الحاصل من بناء للدولة وما شهدته التكنولوجيا من تطور وما تبعها من مغريات للحياة على كافة الصُعد، فزاد التحدي الفردي والجماعي ليشمل كل الفئات العمرية والوظيفية والجنسية، تحدي بعدم الإنخراط في مستنقع الفساد بكافة أشكاله ، المالية والأخلاقية والتبعية والتلون حسب المصالح والرغبات، تحدي قد يُسمى " صراع النقاء ".
تعددت الحالات التي تم الإستياء منها لفعل فردي وعلى المستوى الشخصي تتنافى مع الدين والعادات والتقاليد والأخلاق وغيرها من المسميات ، كان سببها ضعف ذلك الشخص أمام ما قدم له من مغريات وحوافز تشمل إما المال أو المنصب أو الجنس أو غيره من ما يمكن أن يضعف أمامه ، اليوم تزداد تلك المغريات وسبل تقديمها والوصول لذلك من خلال التطور التكنولوجي المرئي والمسموع وسهولة سبل الإتصال وتوفرها للجميع بسهولة ويُسر، ليجد المرء نفسه ( ذكراً أم أنثى) أمام تحدي لنفسه الأمارة بالسوء ليصارعها على عدم الإنجرار وراء تلك الشبهات والمغريات من المال أو ما شابه ليبقى نقياً بعيداً عن وحل الفساد والخيانة أو السوء الأخلاقي وسوء تصرفه للإنتماء الذي يتبعه، ابتداءً من العائلة إلى المؤسسة أو الحزب وصولاً إلى مؤسسات الدولة.
كما نعلم اليوم تتعدد وتكثُر أساليب الوقوع والإنحدار والمغريات ليشكل من يحافظ على خُلقة ودينه وسمعته تحدياً أمام مغانم الحياة محافظاً على ذاته مصارعا من اجل نقائة.
الأكثر خطورة من المستوي الفردي، ذلك الذي لا يمثل نفسه وأسرته فقط، إنما من يتقلد موقعاً له أثره على المجتمع بمكوناته ، حزبيًاً أو عضو فاعل بمؤسسة فاعلة أو حكومية أو حتى لها إرتباطات دولية لدولته، وحتماً ستكبر المغريات له للوقوع بالمستنقع والتحكم به وما سيُملى عليه، ليصبح عليه تبني مواقف حتى وإن لم تتوافق والمصلحة العامة أو الوطنية أو الحزبية ، فكم تم اغرائهم بالمال أو النساء ليضعفوا ويكونوا رهينة لتلك النزوة أو الرشوة ، حتى أنها تصبح ذات أثر على مواقف دول تجاه أخرى في قضاياها لمجرد الحصول على الدعم المالي وما شابه من المنح والهبات وما يعرف بالمال السياسي وذلك على حساب كرامة الدولة وشعبها ومواقفها ، لنجد دولاً تقف ضد أخرى صديقة أجبرت على ذلك أمام هذا الدعم المقدم كما يفعل الغرب المندس بالكثير من القضايا مع الدول العربية والغير عربية مستغلاً فقرها وحاجتها للدعم، لنجد أن الدولة بمؤسساتها وبمن يحكم بها وجب عليه الصراع من اجل النقاء ايضا .
اليوم وبعد صراع مرير مع الإحتلال والدعم الأمريكي المقدم له، قلما نجد نوعاً من الترابط أو التآخي العربي العربي، وكل دولة تغني على ليلاها وعلى ما يمكنها من الإستفادة به من الهبات والمنح والإرتباطات المالية مع الغرب وإن كان على حساب دولة عربية أخرى، والأمثلة عديدة، وكم من دولة عربية تقاطع وتجابه جارتها، وتقطع العلاقات بفعل تلك التوجيهات الخارجية وما رُسم لها من الأنظمة الإمبريالية ومن تخطيط للصهيونية لذلك ، منها ما هو تحت تأثير الاغراءات ومنها ماهو تحت التهديد لتلك النزوات والسرقات والشهوات التي قام بها أصحاب القرار من الحزب أو المؤسسة ليشكلوا منهم ولاءً وتبعية في كل نواحي الحياة ، بل وجعل دولتهم وقراراتها تنسجم ومصالحهم والتخلي عن كل ما يسمى ثوابت ليصبحوا في الدرك الأسفل من الخنوع والتبعية ، فهم الآن سواء على المستوى الفردي أو الجماعي بأمس الحاجة الى توعية وتحدي من أجل " صراع النقاء" وعدم الإنجرار وراء المغريات الخبيثة المادية وغير المادية لتصحو الأمة من سباتها وخمولها لعلها تنهض يوماً ويصبح لها كيان وكلمة مستقلة.
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