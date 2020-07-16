بوغبا يقترب من الموافقة على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

وطن: ذكر تقرير إخباري أن الفرنسي بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يقترب من الموافقة على عقد جديد سيبقيه في فريقه الحالى لمدة خمسة أعوام مقبلة.

وذكرت صحيفة صن سبورت البريطانية في موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن النادي الإنجليزي (الملقب بالشياطين الحمر) على ثقة تامة بإعلان خبر تمديد عقد اللاعب الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة أن بوغبا عدل عن رأيه منذ الأعراب عن رغبته في الرحيل عن النادي، في مثل هذا الوقت في الموسم الماضي.

وكان بوجبا انضم إلى مانشستر يونايتد قادماً من يوفنتوس الإيطالي في 2016، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 105 مليون يورو.

