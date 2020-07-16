7 وفيات بفايروس الكورونا في محافظات الضفة اليوم

وطن: أرتفع عدد وفيات فايروس كورونا في الضفة الغربية اليوم الخميس الى 7 حالات.

ويعد هذا الرقم الاعلى منذ تفشي فايروس كورونا في فلسطين.

واعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن وفاة مواطنة تبلغ من العمر 73 عاما في بيت عوا، كما اعلنت الصحة عن وفاة مواطن من مخيم الجلزون في محافظة رام الله والبيرة متأثرين باصابتهما بفايروس كورونا .

وكانت وزارة الصحة قد اعلنت صباح اليوم عن وفاة مواطنة تبلغ من ااعمر 83 عاما ومواطن 76 عاما من الخليل ، لتعلن عصر اليوم عن وفاة مواطن 89 عاما من الخليل، وفي ساعات المساء اعلنت عن وفاة مواطنين من بلدة دير الحطب في محافظة نابلس ومدينة الخليل.

وأوضحت الوزارة، أن حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين ارتفعت إلى 54 وفاة منذ تفشي الفايروس.