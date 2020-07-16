وزارة الصحة تنفي رفع توصيات بتمديد الإغلاق 14 يوماً إضافياً

رام الله- وطن: نفت وزارة الصحة رفعها لتوصيات إلى رئاسة الوزراء بتمديد الإغلاق 14 يوماً إضافياً، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، أن لجنة الوبائيات تعقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع الوبائي في فلسطين، علمأ أن اللجنة اجتمعت السبت الماضي ورفعت توصياتها للجنة الطوارئ العليا، ولم تجتمع بعد ذلك.

وطالبت الوزارة الجمهور ووسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عدم تداول أي أخبار على لسان الوزارة دون التأكد من مصدرها وصحتها.