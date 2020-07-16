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وفاة مواطن من الخليل بكورونا يرفع العدد اليوم إلى 3

16.07.2020 03:10 PM
وفاة مواطن من الخليل بكورونا يرفع العدد اليوم إلى 3

وطن: أعلنت وزارة الصحة، الخميس، وفاة مواطن (89 عاماً) من الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، هو الثالث خلال اليوم.

وقالت الصحة في بيان مقتضب "وفاة مواطن 89 عاماً من الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين جراء الفيروس إلى 50 وفاة".

وأعلنت وزارة الصحة وفي وقت سابق من اليوم، تسجيل حالتي وفاة وأكثر من 463 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الأراضي الفلسطينية إلى 8567 حالة بينهم 17 حالة في غرف العناية المكثفة، و1487 حالة تعافي.

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