الشرطة: الإغلاق الشامل في الضفة يبدأ اليوم الساعة 8 مساء ويستمر حتى صباح الأحد

وطن: دعت الشرطة الفلسطينية إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الحكومة الفلسطينية بخصوص الاغلاق الشامل ومنع الحركة من الساعة الثامنة من مساء اليوم وحتى صباح يوم الاحد باستثناء الصيدليات والمخابز.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة ان الشرطة والاجهزة الامنية ستشرع اليوم بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة الوزراء بخصوص الاغلاق وتهيب بالمواطنين الالتزام الكامل بالتعليمات وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأكدت الشرطة ان الاغلاق يشمل كافة المحلات التجارية والمنشأت وضمنها محطات المحروقات باستثناء الصيدليات والمخابز كما يمنع الحركة بشكل تام.