دولة الاحتلال: حصيلة قياسية بيوم.. 1758 إصابة بكورونا والوفيات ترتفع 376





وطن: سجلت 1756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في دولة الاحتلال خلال الساعات الأخيرة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 376 وفاة، اليوم.



ووفقا لمعطيات وزارة الصحة في دولة الاحتلال فقد سجل، أمس الأربعاء، معدل إصابات قياسي، حين شخصت 1758 إصابة خلال 24 ساعة وهو أعلى معدل يسجل هذا الأسبوع، علما أنه في يوم الإثنين شخصت 1719 إصابة.



ومع تسجيل معدل إصابات قياسية، فقد بلغت حصيلة الإصابات النشطة في 23926 إصابة، غالبيتها وصفت بالطفيفة وتخضع للرعاية الطبية في الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.



وبلغت حصيلة الإصابات بالفيروس منذ الإعلان عن انتشار في دولة الاحتلال في آذار/مارس الماضي، نحو 45 ألفا، حيث تعافي من الفيروس 20179 مصابا، فيما يبلغ معدل العدوى والإصابة اليومية نحو 4%، بينما تظهر النتائج بأن حصيلة الفيروس تتضاعف كل 16 يوما.



ويرقد في مستشفيات الاحتلال المئات من المصابين بالفيروس غالبيتهم بحالة متوسطة، فيما وصفت حالة 198 مصابا بالخطيرة جدا، وأيضا 57 مصابا حالتهم حرجة تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، إذ يلاحظ الارتفاع المستمر بالحالات الخطيرة جدا.